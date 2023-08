In de Eredivisie komen ze ervan terug: heeft Riemer gelijk over kunstgrasveld STVV?

Na de wedstrijd tegen STVV was Brian Riemer bijzonder hard over het versleten kunstgrasveld van De Kanaries.

Over het feit dat het een kunstgrasveld is, maakte Riemer geen probleem. Wel over de staat van het veld. "Hier is het een kunstgrasveld, dat is geen probleem. Maar het is volledig versleten, de kwaliteit is bijzonder laag", klinkt het bij de kritische coach van Anderlecht.

In Nederland niks nieuw, want in de Eredivisie en Eerste divisie voetbalt men al jarenlang op kunstgras. Heracles, FC Emmen, FC Volendam en Excelsior spelen allemaal op een kunstgrasveld. Ook het pas gedegradeerde Cambuur voetbalt erop.

Maar bij onze Noorderburen komen ze daar van terug. Vaak omdat de staat van het veld erbarmelijk is, maar ook omdat kunstgras onder profvoetballers allesbehalve populair is. Vanaf het seizoen 2025-2026 verdwijnt kunstgras voorgoed uit de Eredivisie. "De spelkwaliteit en ontwikkeling van het Nederlandse voetbal zou door kunstgras worden bedreigd", klinkt het onder meer.