Braziliaanse kuitenbijter onder de loep: dosis (gezonde) agressiviteit die Club Brugge nodig heeft?

Twee centrale verdedigers werden recent prominent naar voren geschoven als mogelijke aanwinsten voor Club Brugge. Een van hen is Marcao (Sevilla).

Club Brugge kent Marcao van in de Champions League tegen Galatasaray, de toenmalige club van de 27-jarige verdediger. Onder meer Dennis zag in 2019 bijzonder hard af tegen de Braziliaanse kuitenbijter, die als aanjager speelde naast Ryan Donk.

Marcao is een heel harde verdediger, die een vlijmscherpe en preciese tackle in zijn voeten heeft. Aangezien de Braziliaan vaak het duel opzoekt, loopt dat soms natuurlijk ook wel mis. Want in zijn 3 seizoenen Galatasaray wist hij in totaal maar liefst 31 gele kaarten te verzamelen.

Een vervanger voor Abakar Sylla zo lijkt het wel, want naast een hoge dosis agressiviteit heeft Marcao ook bijzonder goede voeten. Het is een verdediger die graag uitstapt en passen achter de rug van de verdediging legt. Echter wel een speler die het nodige risico durft leggen in zijn passing.

Gezonde dosis agressiviteit?

De huidige kern, en zeker verdediging, van Club Brugge mist agressiviteit. Op dat vlak komt de Braziliaan erg goed uit de verf, maar dat mag natuurlijk niet op een negatieve manier tot uiting komen. In dat opzicht heeft Club Brugge zijn lesje wel geleerd met een vaak roekeloze Sylla.

De vele gele kaarten spreken in zijn nadeel, maar Marcao is hoe dan ook een bikkelharde verdediger met goede voeten, iets waar Club nood aan heeft. Benieuwd of blauw-zwart zal doordukken voor de komst van de fanatieke mandekker.