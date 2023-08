Degradatiekandidaat gaat plots hard en kondigt zevende(!) zomertransfer aan

KV Kortrijk heeft na een 0 op 9 in de Jupiler Pro League werk aan de winkel. Daarbij komen ze nu ook uit in Cardiff.

KV Kortrijk heeft zijn zevende zomertransfer aangekondigd. Sheyi Ojo komt op huurbasis over van het Welshe Cardiff City.

Vincent Tan - de eigenaar van De Kerels - zwaait ook de plak bij Cardiff, dus echt verrassend is de deal misschien niet. Ojo is een 26-jarige winger.

In het verleden speelde hij bij onder meer Liverpool en Rangers. In 2021 was ook Club Brugge in hem geïnteresseerd, maar zij konden hem toch niet halen.

Vorig seizoen kwam hij tot twee doelpunten in 39 wedstrijden over alle competities heen bij Cardiff City. Nu zoekt hij dus nieuwe oorden op.