Komt er dan toch een transfer? Paars-wit verkent al vervangende pistes, maar vraagt voorlopig te veel

Net als vorige zomer is het alweer druk rond Francis Amuzu. De winger staat weer in de belangstelling van OGC Nice, maar een akkoord is nog veraf.

Amuzu moest vorige zomer overtuigd worden om bij Anderlecht te blijven. 'Een signaal', klonk het binnen Neerpede. Nochtans kwam er zowat 10 miljoen euro op tafel te liggen, maar Anderlecht had toen niet meteen een alternatief voor handen. Ook dit seizoen heeft paars-wit geen overschot aan wingers. Nice biedt deze keer zelfs geen vijf miljoen meer, gezien wat ze vorig jaar meemaakten. Maar daar gaat Anderlecht momenteel niet mee akkoord. Nochtans waren er afspraken gemaakt toen hij vorige zomer verlengde tot 2025. Fredberg onderzoekt intussen wel al vervangende pistes. Luis Palma, de Hondurees van Aris Saloniki bijvoorbeeld. Maar of hij nu blijft of niet, Anderlecht wil er sowieso nog een winger bij. Na negen transfers is de transferhonger van de Brusselaars nog niet gestild. In Neerpede weten ze ook dat ze nog een winger nodig hebben.