🎥 Gianni Bruno openhartig over de aanbiedingen die hij van Belgische clubs kreeg: "Ja, ik heb de berichten van de Standard-fans gezien"

Gianni Bruno stond vorig seizoen bij STVV aan het kanon, maar kreeg geen kans bij KAA Gent. Hij tekende dan maar voor een Turkse club, tot groot ongenoegen van de fans van Standard.

Gianni Bruno, die na een succesvolle uitleenperiode bij Sint-Truiden aan bij KAA Gent aan de zijlijn bleef staan, heeft met zijn overstap naar het Turkse Eyüpspor in de 2e klasse iedereen verrast. De Belgisch-Italiaanse aanvaller had aanbiedingen gekregen van clubs uit de Jupiler Pro League, maar die waren niet echt naar zijn zin.

"In april belden Mechelen en Westerlo. Beide clubs waren interessant voor mij, ook al was het niet mijn bedoeling om in België te blijven", vertelde Bruno aan Eleven Sports. "Maar de aanbiedingen kwamen heel vroeg en het was moeilijk voor hen om het bedrag dat Gent vroeg, en mijn salaris te betalen."

Later in de zomer kreeg de aanvaller die vorig seizoen 20 doelpunten maakte, nog een aanbieding uit de Jupiler Pro League, die opnieuw werd afgewezen: "Ik kreeg ook een aanbieding van Eupen. Met alle respect voor de club, maar ik wilde een andere uitdaging ervaren en was niet geïnteresseerd in het voorstel."

🎙| Plusieurs clubs Belges auraient aimé s'attacher les services de Gianni Bruno. 🇧🇪 pic.twitter.com/NviBcIndpG — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) August 17, 2023

De fans van Standard zagen de komst van Bruno zitten, maar hij kreeg uiteindelijk nooit een aanbieding. Ze zouden nooit in staat geweest zijn om zijn aanzienlijke salaris te evenaren. "Voor een speler uit Luik is het moeilijk om nee te zeggen tegen een Luikse club. Standard is nog steeds een heel grote club in België en ook de club waar ik getraind heb."

"Ik zag de commentaren op de sociale media en er waren een paar gesprekken met mijn manager, maar ik denk dat Standard om een lening vroeg. Dat is onmogelijk als je nog maar 1 contractjaar hebt. Bovendien zijn ze op zoek naar heel specifieke profielen die niet echt bij het mijne passen", besloot Bruno.