Pech voor Club Brugge: het ziet middenvelder in de Conference League uitvallen

Club Brugge heeft tegen Akureyri Casper Nielsen zien uitvallen. In de 1e helft moest hij al naar de kant.

In de terugwedstrijd van de Conference League hoefde Club Brugge dankzij de 5-1-zege in de heenwedstrijd minder risico's te nemen. Al kon een drieste tackle roet in het eten strooien.

Dat was het geval bij Casper Nielsen. Na nog geen kwartier was hij het slachtoffer van een tackle van Adalsteinsson. Gelukkig kon Nielsen verder spelen.

Al duurde dat niet zo lang. Enkele minuten later ging Nielsen er toch bij gaan zitten. Hij werd aan de rug en de heup behandeld en wou nog verder. Na ruim 20 minuten ging het toch niet meer en dan werd hij vervangen. Shion Homma kwam het veld op.