Ronny Deila kiest voor enkele stevige verrassingen in zijn basiselftal

De selectie van Club Brugge voor de match tegen Akureyri maakte al iets duidelijk. Ronny Deila gaat stevig roteren voor de Europese match.

Ronny Deila liet op zijn persconferentie meteen weten dat hij de ploeg stevig zal veranderen. Met Spileers, Vanaken en Skov Olsen liet hij al drie sterkhouders helemaal thuis. Deila noemde meteen enkele namen uit zijn basiselftal van vanavond.

“Odoi en Boyata gaan starten. Odoi is de voorbije weken ongetwijfeld ontgoocheld geweest – hij had meer willen spelen. Maar ik kan niks aanmerken op zijn attitude. Hij is een voorbeeld”, klinkt het.

En dat is precies wat Deila wil. “Jongens die negatieve energie verspreiden, zijn niet welkom. Iedereen weet exact waar hij staat en moet daar ook mee kunnen omgaan. Het is ook niet zo dat er geen perspectieven zijn, hé – het kan snel veranderen in het voetbal.”

Deila lost nog namen van zijn basiselftal. “Nielsen is ook titularis, net als Yaremchuk. Ik merk dat men snel spelers afschrijft na één of twee mindere prestaties. We moeten daarmee stoppen. Deze spelers hebben gesukkeld met kwaaltjes. Dan is het onmogelijk om de beste versie van jezelf te zijn.”