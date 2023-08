Riemer denkt met Rits laatste puzzelstuk gevonden te hebben: "Als je champagnevoetbal wil spelen..."

Hoogstwaarschijnlijk zien we zondag alweer een nieuw middenveld bij Anderlecht. Mats Rits is erbij en "hij is topfit". Alexis Flips zou dan weer als 'tien' erop kunnen komen, waardoor Mario Stroeykens de geschorste Dreyer kan vervangen.

Riemer legde vlotjes uit waarom hij Rits er absoluut bij wou. "Of we hem al lang volgen? (lacht) Hij stond helemaal bovenaan onze verlanglijst, maar soms moet je wachten op de mogelijkheid", aldus de Deen. "We wilden ervaring halen, maar ook karakter. We hebben veel spelers met minder ervaring en Mats kan hen ondersteunen."

Zonder twijfel begint Rits zondag al tegen Westerlo. "We wilden een speler die in ons systeem kan werken, met en zonder bal. Hij kan het spel lager controleren, maar kan ook offensief heel wat bijbrengen. Hij kan anderen beter maken en de linies aan elkaar linken."

Veel lof voor een speler die nog geen week meetraint. "Het is niet dat we een nieuwe speler gevonden hebben. Iedereen kent hem en hij was jaren een sleutelspeler bij Club Brugge. Hij is helemaal fit en hij is al goed in de groep geïntegreerd. We vonden een speler die hier perfect kan gedijen."

Voor Riemer is de 30-jarige middenvelder één van de laatste puzzelstukken die hij nodig heeft. "Het is belangrijk om de juiste drie op het middenveld te vinden, die de beste connectie met elkaar hebben. Ik wil zo snel mogelijk die connectie vinden. Dat heb je nodig als je champagnevoetbal wil spelen. Dat is onze volgende stap."