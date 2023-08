Zo goed als rond: 'Standard speelt linkervleugelverdediger kwijt, die "extra ruimte voor transfers moet creëren"'

Standard speelt meer dan waarschijnlijk Jacob Barrett Laursen kwijt. Dat meldt transferspecialist Sacha Tavolieri. Volgens hem hebben Standard en BK Häcken een akkoord bereikt.

Nochtans was Jacob Barrett Laursen een vaste waarde in de basis bij Standard. Hij speelde op de linksback en speelde enkel de 1e wedstrijd door een kuitblessure niet. In de wedstrijd tegen Charleroi viel hij door een nieuwe blessure uit.

Standard zou Laursen aan BK Häcken verkopen. De Deen heeft nog een contract tot midden 2025 hebben en dus zal de Zweedse club geld op tafel moeten neertellen.

Over welk bedrag het gaat, is niet duidelijk. Volgens Sacha Tavolieri zou de transfer van Laursen ruimte voor Standard tijdens de mercato moeten creëren.