Boskamp twijfelt niet over KAA Gent: "Ze gaan het zich beklagen"

KAA Gent verloor de terugmatch van de tweede voorronde van de Conference League. Geen man overboord, want de zorgen liggen vooral op de transfermarkt.

De bonus uit de heenwedstrijd was meer dan voldoende voor KAA Gent, maar toch is het jammer dat er in Polen een nederlaag geslikt werd. Al zitten ze op dit moment in de Ghelamco Arena wellicht meer in met een mogelijk vertrek van Orban en Cuypers.

Zeker nu Bologna concreet wordt voor Hugo Cuypers. “Geef ze maar eens ongelijk. Die blijft de ballen vanuit elke hoek binnen schieten”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Cuypers ziet de Serie A zeker zitten, maar een deal is er lang nog niet. “De statistieken van Cuypers en Orban zijn waanzinnig. Haal die twee daar weg en Gent gaat het zich beklagen dat ze voor de miljoenen hebben gekozen. Net als Genk vorig jaar na het vertrek van Onuachu.”

Een transfer van Cuypers zou hem ook een plekje bij de Rode Duivels kunnen opleveren. “Zou ik ook denken. Maar waar ik nog meer benieuwd naar ben is of hij Lukaku gaat oproepen. Dat kan hij in principe ook niet maken in zijn huidige situatie. Met Openda en Cuypers heb je meer dan genoeg scorend vermogen tegen Azerbeidzjan en Estland.”