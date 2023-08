🎥 Amadou Onana ziet Jordan Pickford een uppercut van jewelste uitdelen

In de Jupiler Pro League is er al wat discussie geweest over bepaalde strafschoppen. Deze strafschopfout van Jordan Pickford echter was wel heel duidelijk.

Bij Everton stond Amadou in de basis, maar hij zag zijn ploeg met 4-0 verliezen van Aston Villa. Dit was echter niet het meest spraakmakende aan de wedstrijd, maar wel de actie van Jordan Pickford. De doelman van Everton raakte Ollie Watkins met zijn linkervuist namelijk vol in het aangezicht. Het mocht dan wel onbewust zijn, maar de scheidsrechter kon niet anders dan de bal op de stip te leggen. Gelukkig voor Watkins kon hij nadien verder spelen. Al zal een aspirientje tijdens de rust wel nodig geweest zijn. Voor het Everton van Amadou Onana ziet het er alvast weer niet goed uit. Vorig seizoen konden ze zich op het nippertje redden en nu staan ze na twee speeldagen nog met nul punten. Het zal waarschijnlijk wederom een moeilijk seizoen worden voor de club uit Liverpool. De bokser in Jordan Pickford neemt het even over! 🥊😱 pic.twitter.com/JkYmfM4wxU — Play Sports (@playsports) August 20, 2023