🎥 Duurste speler in de Premier League blundert tijdens debuut voor Chelsea

Het was geen prettige middag voor Chelsea tegen West Ham United en zeker niet voor debutant Moises Caicedo. De voormalige speler van Beerschot ging direct in de fout.

Bij een 2-1 stand met met een man meer op het veld mocht Moises Caicedo zijn debuut maken voor Chelsea. De voormalige speler van Beerschot is de duurste transfer in de geschiedenis van de Premier League. Hij kwam over van Brigton voor 116 miljoen euro, maar met bonussen kan dit oplopen tot ruim 133 miljoen euro.

Zijn debuut was echter geen succes. In de toegevoegde tijd veroorzaakte hij een penaltyfout. Hierdoor kon West Ham United de wedstrijd bezegelen en kwamen ze op 3-1. Een debuut in mineur voor de verdedigende middenvelder van 21 jaar die moet uitgroeien als één van de sterkhouders bij Chelsea.

Caicedo heeft een Belgisch verleden. Van augustus 2021 tem januari 2022 kwam hij uit voor Beerschot dat hem leende van Brighton. Hij kwam tot 14 wedstrijden waarin hij tweemaal het net vond en één assist gaf.