Racing Genk probeert vinger op de wonde te leggen: "Frustrerend voor ons én voor de fans"

Racing Genk kon dit seizoen nog niet winnen voor de eigen fans. Tegen Charleroi waren de kansen wel in het voordeel van de Limburgers maar bleef het 0-0.

Het is al van 30 april geleden dat Racing Genk nog eens een competitieve thuiswedstrijd kon winnen. Dat was de openingsspeeldag van de play offs die met 3-1 gewonnen werd van Club Brugge; Vervolgens kwamen Union, Antwerp, Servette, Eupen en Olympiakos over de vloer maar kon er telkens niet gewonnen worden.

Scoren, scoren, scoren

Tegen Charleroi viel vooral het gebrek aan efficiëntie op bij Racing Genk. Dat vonden de spelers zelf ook. "Als je niet kan scoren, kan je niet winnen", klinkt het bij Joris Kayembe die ook niet onder stoelen of banken stak dat Genk het in de eerste helft lastig had. "Die was enorm slecht. Misschien is het door de vermoeidheid", opperde hij.

Joseph Paintsil moest op de bank plaatsnemen bij aanvang van het duel maar kwam bij de rust al ingevallen om het tij te keren. Hij wil vooral positiviteit uitstralen. "We moeten niet negatief worden en blijven werken. Thuis zouden we dit duel altijd moeten winnen maar spijtig genoeg lukt ons dat niet zoals vorig seizoen", klinkt het.

"Maar", gaat hij verder. "Vorig seizoen verloren we op speeldag 1 en wonnen we daarna een lange periode alles. Ook nu kan het keren, maar dan moeten we positief blijven. Al is het voorlopig nog enorm frustrerend, zowel voor ons als voor de fans", besluit de Ghanees.

Ook Luca Oyen mocht het proberen als invaller en was een van de lichtpuntjes bij de vice-kampioen. "De efficiëntie was vandaag ons grootste probleem, kansen hadden we genoeg", wist hij nog de vinger op de wonde te leggen.