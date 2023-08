Vanhaezebrouck zeer kritisch: "Te belachelijk voor woorden" en "Hopelijk zat het in de waterflesjes"

Het rapport van KAA Gent is nu ook in de competitie niet langer foutloos. Tegen STVV begonnen ze matig, uiteindelijk konden ze niet verder dan een 2-2 gelijkspel terugkomen.

KAA Gent had het zeker het eerste halfuur bijzonder lastig. STVV kwam 0-2 voor, maar het kon gerust nog erger afgelopen zijn.

"STVV is een goed team. Ik wilde mijn spelers die boodschap overbrengen. Ze tonen veel drive en veel beweging. Wij als staff waren meer op de hoogte dan mijn spelers blijkbaar, ook al toonden we genoeg beelden deze week."

Pseudo-topteam

"Maar ze dachten dat ze op ervaring en kwaliteit misschien gingen winnen. We speelden een beetje als een pseudo-topteam in het begin en we dachten dat we er al waren."

© photonews

Na een drankpauze liep het plots wél wat beter. "Ik hoop dat het in de drankfles zat. Dan is het een pluim voor de medische staff."

Of lag het aan de speech die Vanhaezebrouck tijdens de drankpauze aan zijn spelers gaf? "Je zegt op zo’n moment wat je ook voor de match al hebt gezegd, dus het is te belachelijk voor woorden. Het is net hetzelfde als wat ik voor de match zei. Voor mij is het onbegrijpelijk, dus ik hoop dat het in de flesjes zat."