Philippe Albert geeft Standard veeg uit de pan over Carl Hoefkens

De situatie bij Standard is bijzonder moeilijk. En zomaar zal er geen oplossing uit de lucht vallen.

Carl Hoefkens nam de trainersjob bij Standard met heel veel genoegen aan. Hij wist waaraan hij begon, maar dat het zo erg zou zijn, dat had zelfs Hoefkens wellicht niet verwacht. Het spelniveau baart echt zorgen.

Creativiteit op het middenveld blijft een probleem, maar Alzate, Zinckernagel en Cimirot vervang je niet in een handomdraai. Ook Dussenne en Laifis worden gemist en aanvallend is er zo goed als niks om te scoren.

Analist Philip Albert geeft Standard dan ook een veeg uit de pan dat ze Hoefkens maar dit materiaal geven om te werken. Aan de trainer moet er hoegenaamd niet getwijfeld worden, ook al heeft hij maar één punt gepakt nog in vier matchen.

“Voor mij is het probleem simpel: Standard heeft minimaal drie nieuwe spelers nodig om de ploeg te versterken, anders haalt het het niet”, is hij heel erg duidelijk aan het clubbestuur in La Capitale.

Nochtans laten de fans van Standard op sociale media al goed hun twijfels horen over Hoefkens en vragen sommige supporters al voor een nieuwe trainer. Een idee dat Albert totaal onterecht vindt.