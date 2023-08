'Staartploeg uit de Premier League mikt op komst van Divock Origi'

Divock Origi komt niet meer voor in de plannen van AC Milan. Hij moet dringend een nieuwe ploeg zoeken.

Divock Origi werd door AC Milan vorige zomer weggeplukt bij Liverpool. Dat gebeurde transfervrij, waardoor het niet echt een groot risico was. Onze landgenoot kon echter niet overtuigen en scoorde afgelopen seizoen maar twee keer.

Voor dit seizoen komt hij totaal niet voor in de plannen van de Italiaanse club. Hij traint dan ook al geruime tijd individueel om zijn conditie te onderhouden. Een transfer is dan ook de enige uitweg nog, zo liet de club Origi al heel vroeg weten.

Hij ligt immers nog tot medio 2026 onder contract in de Serie A. Zijn marktwaarde is ondertussen gezakt naar zes miljoen euro op Transfermarkt. Het is dan ook uitkijken aan welke prijs AC Milan hem wil laten vertrekken.

Volgens de Britse krant The Sun wil Sheffield United hem binnenhalen. Na het vertrek van Iliman Ndiaye is offensieve versterking meer dan welkom. Er werd twee keer verloren in de Premier League. De Engelse club ziet een uitleenbeurt liever gebeuren dan een definitieve transfer.