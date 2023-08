Club Brugge gaat tegen Osasuna rekening moeten houden met extreme omstandigheden

Club Brugge reist morgen af naar Pamplona, waar het donderdag Osasuna partij geeft. De Spanjaarden hebben alvast één voordeel: ze zullen al geacclimatiseerd zijn.

De weersvoorspellingen in Pamplona voor de volgende dagen zijn immers niet echt gunstig om een voetbalmatch in te spelen. Terwijl het in België de laatste tijd ook wel goed weer is, mag blauw-zwart zich in Spanje aan iets extremere temperaturen verwachten.

Morgen en overmorgen gaat het kwik immers over de 40 graden. De match wordt er om 20u30 plaatselijke tijd gespeeld en dan zal het al iets koeler zijn, maar toch nog dik in de 30 graden. Een externe factor waar de troepen van Ronny Deila ook rekening mee zullen moeten houden.