Ex-coach helemaal lyrisch over nieuwe Anderlecht-transfer: "Hij zal willen domineren"

De transfer wordt normaal gezien vandaag officieel aangekondigd, maar Thomas Delaney is de nieuwe 'nummer 6' van Anderlecht. De 31-jarige Deen moet leiding geven aan het nog steeds jonge paars-wit. Zijn voormalige coach, Stale Solbakken, is alvast lyrisch over hem.

Solbakken, die hem bij Kopenhagen coachte, kan er geen kwaad woord over zeggen. "Eerst en vooral: hij is ‘the greatest captain’ die ik ooit getraind heb op clubniveau. De beste aanvoerder", zegt hij in HLN. "En op mentaal vlak is hij de sterkste speler waar ik heb mee samengewerkt. Ik kan me inbeelden dat hij gemotiveerd is om te laten zien dat hij nog steeds het niveau heeft om te domineren in de Belgische competitie."

De lof stopt daar niet. Hij weet dat Riemer, die hem ook nog kent van bij Kopenhagen, een echte meerwaarde in handen heeft gekregen. "Hij is altijd een box-to-box-middenvelder geweest. Iemand die het hele veld ‘covert’. Sterk met het hoofd, stevig in de duels - die schuwt hij nooit. Misschien moet hij nu wat meer op één positie blijven, kalmer worden."

Anderlecht krijgt ook een leider. "‘He can be the boss and he can be one of the boys’. Hij kan de baas zijn, maar ook één van de jongens. Dat is misschien nog zijn grootste sterkte. Als het kan maakt hij grapjes, als het moet stroopt hij de mouwen op en gaat hij voorop in de strijd. Een speler die altijd geconcentreerd voetbalt."