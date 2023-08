Hij was één van dé sterkhouders tijdens laatste titel, maar speler doet Club Brugge opschrikken door openlijk over transfer te spreken

Sinds de komst van Ronny Deila is Denis Odoi op het achterplan verzeild geraakt bij Club Brugge. De polyvalente verdediger is dan ook allerminst tevreden met de situatie. En dat steekt hij niet onder stoelen of banken.

Club Brugge pikte Denis Odoi in januari 2022 op bij Fulham FC. De zevenvoudig Ghanees international ontpopte zich in geen tijd tot sterkhouder.

Ondertussen is het echter zoeken naar speelminuten voor Odoi. “Ik kan dan ook niet zeggen of ik in september nog voor Club Brugge zal spelen”, is hij héél direct.

Ik heb niet de rol die ik zou willen

“Ik heb niet de rol die ik zou willen”, aldus Odoi in 90Minutes. “Ik voel nochtans op training dat ik nog fit ben. Ik blijf dan ook vechten.”

Met een plaats op de bank is Odoi niét tevreden. “Mijn vrienden vragen me vaak waarom ik me druk maak. Ik speel tenslotte bij een topclub. Maar dat is niét mijn mindset.”