'Manchester United moét contract Greenwood verscheuren, maar deze drie traditieclubs trekken zich niets aan van commotie en trekken aan mouw van aanvaller'

Mason Greenwood zal niét langer voor Manchester United voetballen. Erik ten Hag hoopte dat hij opnieuw over de aanvaller kon beschikken, maar de externe druk is te groot gebleken. Al is er één Engelse club die het zich niet zal aantrekken.

Volgens de Engelse media staat Newcastle United al in contact met Mason Greenwood. De aanvaller stond de voorbije maanden aan de kant na beschuldigingen van partnergeweld en verkrachting en heeft om die reden geen toekomst meer bij Manchester United. Erik ten Hag had hem graag opnieuw bij de kern gevoegd, maar de externe druk was te groot. Het is dan ook des te opvallend dat Newcastle hem wél als een potentiële versterking ziet. Het zullen immers dezelfde belangenorganisaties zijn die op de achterste poten staan. Of vlucht naar Turkije? The Magpies zijn trouwens niet de enige club die het gevallen toptalent een nieuwe kans wil geven. Ook Fenerbakçe SK en Besiktas JK willen een poging wagen om de Engelse aanvaller naar Turkije te halen.