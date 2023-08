Zaakwaarnemer Nusa heeft belangrijke melding over goudhaantje Club Brugge: "Steken er zelfs geen energie in"

Antonio Nusa speelde tegen RWDM de pannen van het dak. Bij Club Brugge weten ze dat ze mogelijk een nieuwe goudmijn te pakken hebben, zoals Ruud Vormer al voorspelde toen die nog bij Club zat. De 18-jarige Noor zou volgens hem alle transferrecords verpulveren.

Dat zou betekenen dat blauw-zwart er op termijn meer dan 35 miljoen voor zou krijgen, want dat is de som die Charles De Ketelaere opbracht. Maar in zijn entourage valt te horen dat er - ondanks veel interesse - op dit moment geen spraken is van een vertrek.

“We werken niet aan een transfer”, zegt makelaar Atta Eneke in Het Nieuwsblad. “Het belangrijkste voor Antonio is dat hij dit seizoen veel minuten maakt en zich zo kan blijven ontwikkelen. Dat kan het best bij Club, waar Antonio zeer gelukkig is.”

“Er is wel veel interesse”, vervolgt Eneke. “Antonio wordt gevolgd door clubs uit de grootste competities. Ik krijg voortdurend telefoontjes om inlichtingen in te winnen, maar we steken er zelfs geen energie in. Antonio wil nog minstens één jaar blijven. Dat hebben we ook aangegeven.”