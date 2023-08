Arthur Vermeeren blinkt opnieuw uit én is blij dat maatje terug is: "Enkele keren gebeld om te vragen hoe het zat"

18, 21 en 23 jaar vs 27, 28 en 32 jaar. Dat was de clash op het middenveld tussen Antwerp en AEK Athene. En de jonkies moesten zeer niet onderdoen.

Arthur Vermeeren is een beetje zoals Belgische kazen, hij blijft maar verbazen. Elke wedstrijd lijkt het wel alsof hij nooit anders gedaan heeft. Ook op zijn 18 in de voorronde van de UEFA Champions League tegen een stug AEK Athene.

"Het was bloed, zweet en tranen. Zeker na die rode kaart", trapt Vermeeren een open deur in na de gewonnen partij tegen AEK Athene. "We hebben vandaag echt onze winnaarsmentaliteit en ons karakter laten zien. Tot nu toe was dit zeker onze zwaarste wedstrijd", is de youngster eerlijk.

Keita

Vorige vrijdag moest Mandela Keita nog op de bank beginnen tegen OH Leuven maar dinsdagavond zette Van Bommel de Jonge Duivel wel mee in het middenveld bij Antwerp. "Ik ben blij dat hij terug is", glundert Vermeeren. "Ik werk heel graag met hem samen en voelde meteen op het veld dat de connectie er opnieuw was. Ik heb vaak naar hem gestuurd of hem gebeld om te vragen het zat met die transfer", lacht hij.

Toch een beetje stress

Het lijkt wel alsof Vermeeren geen emoties of druk kent. Nu ook niet. "Al voelde je de voorbije dagen wel dat er rond deze wedstrijd toch iets meer te doen was.

Dat oplopen, die hymne, het publiek... Dat geeft extra moed

En laat ons eerlijk zijn; dat oplopen, die hymne, het publiek dat meebrult... Dat geeft extra moed. Elke jongen wil Champions League spelen, hopelijk kunnen we dat volgende week afdwingen", besluit hij vastberaden.