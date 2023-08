Staat Hans Vanaken echt ter discussie bij Club Brugge? Deila vond het recept om hem wakker te schudden

Club Brugge moest zowel op het veld van Akureyri als thuis tegen RWDM zonder kapitein Hans Vanaken beginnen. En dat werkte wonderwel.

Bijna elke zomer wordt Hans Vanaken (30) weleens met een mogelijk vertrek in verband gebracht. Maar deze zomer is dat, wellicht mede door zijn contract tot midden 2027 bij Club, niet het geval. En net nu staat een basisplaats op de helling voor Vanaken.

De kapitein bleef door ziekte in België en maakte de afreis niet naar IJsland, ook tegen RWDM was hij nog niet fit voor een basisplaats. En in die matchen swingde Club, al waren het natuurlijk niet de sterkste tegenstanders.

Met de komst van de polyvalente Philip Zinckernagel kan Vanaken zo voor het eerst op de bank belanden bij Club. Zeker met de grote vorm waarin Andreas Skov Olsen en Antonio Nusa verkeren. Maar vrezen moet Vanaken wellicht niet.

Deila kiest donderdag tegen Osasuna wellicht weer voor de ploeg die Eupen met 0-5 afdroogde Am Kehrweg. Met Nusa op de bank, Zinckernagel op de linkerflank, Skov Olsen op rechts en Vanaken weer op zijn vertrouwde plaats op de 10. Maar de ogen van de kapitein zullen wellicht wel open gegaan zijn.

Na zijn 'mindere' seizoen van vorig jaar, met nog altijd 14 goals en 7 assists in 51 wedstrijden, zal Vanaken wellicht beseffen dat hij niet meer onaantastbaar is bij Club. Dat zou vuur om weer zijn beste niveau te halen, moeten aanwakkeren. En dat is wellicht precies waar Deila op hoopte.