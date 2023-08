Divock Origi en Romelu Lukaku zitten in hetzelfde schuitje en maken het AC Milan en Chelsea niet gemakkelijk

Romelu Lukaku en Divock Origi mogen beide vertrekken bij hun clubs. Alleen maken ze het zichzelf en hun clubs niet gemakkelijk.

Vorige zomer nam AC Milan Divock Origi over van Liverpool, maar een succesverhaal werd de transfer niet. Hij kwam nochtans 36 wedstrijden in actie voor de Italiaanse club. Al kon hij maar tweemaal het net vinden en gaf hij één assist.

AC Milan heeft dan ook gezegd dat hij andere oorden mag opzoeken. Alleen is dit niet gemakkelijk. Er is interesse uit verschillende landen, maar er was maar één club die serieuze interesse toonde. Dit was een club uit Saoedi-Arabië, maar daar had Origi geen oren naar.

Zo zit hij nog steeds in Milaan terwijl de klok tikt voor de aanvaller. De transfermarkt gaat bijna op slot en dan zit hij minstens tot de winterstop vast.

De situatie van Romelu Lukaku is gelijkaardig met die van Origi. Een bod vanuit Saoedi-Arabië legde hij naast zich neer en Inter Milaan kon de gevraagde transfersom niet direct neertellen. Na zijn flirt met Juventus is hij persona non grata geworden in Milaan.

Chelsea heeft geprobeerd hem aan te bieden bij AS Roma en AC Milan, maar echter zonder succes. Beide clubs toonden geen interesse in de Rode Duivel. Net zoals voor Origi begint de tijd te dringen.