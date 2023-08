Hein Vanhaezebrouck dropt duidelijk bommetje over transfers Cuypers en Orban

Het einde van de transferperiode komt beetje bij beetje dichterbij. Het blijft bij KAA Gent uitkijken wat Hugo Cuypers en Gift Orban zullen doen.

Gift Orban en Hugo Cuypers blijven genoemd worden in de nodige transfergeruchten, maar op dit moment zijn ze nog altijd speler van KAA Gent.

En dus verwacht trainer Hein Vanhaezebrouck dat zijn spitsen het volle pond blijven geven. Tegen STVV afgelopen weekend was het voor de Buffalo’s geen gemakkelijke wedstrijd. Ook zijn spitsen hadden het niet eenvoudig.

“Gift vond ik degelijk tegen STVV, Hugo had het moeilijk”, zei Hein Vanhaezebrouck erover aan Het Belang van Limburg op zijn persconferentie in de aanloop naar het Europese duel van vanavond.

De transferkoorts zal hoe dan ook wel meespelen in hun prestaties, maar daarover dropt de trainer van KAA Gent meteen een duidelijk bommetje.

“Of dat aan transferbeslommeringen ligt? Hugo beweert van niet, maar mogelijk speelt dat toch een rol. Bij Gift was dat niet het geval. Misschien is hij die fase al voorbij en is de focus bij hem alweer terug”, is Vanhaezebrouck heel erg duidelijk.