Marc Brys blijft nagenieten na gelijkspel van OH Leuven tegen Antwerp, maar versterking moet er bijkomen

OH Leuven kon een punt pakken tegen Antwerp en daar genoot Marc Brys met volle teugen van. Al is het huiswerk nog niet af bij de Leuvenaars.

“Dat punt heeft heel veel waarde voor ons”, opende Marc Brys donderdagmiddag de persconferentie voor de wedstrijd tegen Eupen. “We moeten daar nuchter in blijven. We hebben toch al veel drek over ons heen gekregen en ik denk dat we daar op een goeie manier op geantwoord hebben. En dat tegen een team dat vorig jaar alles gewonnen heeft."

Met twee op twaalf is er nog serieus wat werk voor de boeg bij OH Leuven. Onder andere op de transfermarkt. “We zoeken nog minstens één balvaste, doelgerichte speler”, gaf Brys aan. “Mazziz (ex-Seraing) was inderdaad een optie. Dat is niet honderd procent van de baan, maar we hebben wel een patatje gekregen”, aldus Brys.

Marc Brys weet waar het schoentje wringt en waar nog versterking moet bijkomen. “We moeten gewoon meer impact krijgen op het middenveld. We missen ook de beste Mathieu Maertens. De impact die hij heeft op het middenveld… Hij is heel sterk en heeft een enorm infiltratievermogen. We moeten baas kunnen zijn op het middenveld en ik heb het gevoel dat we dat momenteel niet kunnen.”