Trebel meteen in de basis tegen Anderlecht? Dit heeft Mazzu erover te zeggen

Sporting Charleroi slaagde erin om Adrien Trebel te strikken. De Fransman tekende een contract voor één seizoen.

Dat Felice Mazzu trainer is bij Sporting Charleroi zal Adrien Trebel zeker mee over de streep getrokken hebben om bij de Carolo’s een contract te tekenen. Woensdag trainde hij voor het eerst mee met de Zebra’s.

De trainer van Charleroi is alvast tevreden dat hij de middenvelder met wie hij bij RSC Anderlecht samenwerkte wist te overtuigen voor een nieuw avontuur. “Ik ben heel blij met een speler die zoveel ervaring heeft”, klinkt het bij Mazzu in La Capitale.

“We zullen zien wanneer we Trebel kunnen inzetten, want hij heeft toch een lange tijd niet gespeeld. Ik ben echter al zeer tevreden met wat ik op de eerste training zag. Hij werkte individueel en hij mist matchritme, maar hij is zeker niet ver verwijderd van wat we willen zien.”

Zondag speelt Charleroi op bezoek bij RSC Anderlecht. De papieren winkel is alvast in orde, waardoor Trebel wel eens in het basiselftal zou kunnen staan tegen zijn ex-ploeg.