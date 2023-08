Vier Belgische zeges in Europa vanavond? Blessin staat alvast voor historische wedstrijd

Vier Belgische clubs komen vanavond in Europa in actie. KAA Gent, KRC Genk en Club Brugge in de Conference League. Union SG in de Europa League.

KAA Gent speelt in eigen huis tegen Apoel Nicosia. De clash tussen de twee trainers buiten beschouwing gelaten moeten de Buffalo’s een goede uitgangspositie verzamelen om de terugmatch van volgende week zo goed als overbodig te maken. KRC Genk krijgt het Turkse Demirspor van trainer Patrick Kluivert over de vloer. Voor Wouter Vrancken en co een nieuwe kans om de negatieve spiraal waarin de club momenteel zit achter zich te laten. Om 20.30 uur is Club Brugge te gast bij het Spaanse Osasuna. Op papier wellicht de moeilijkste van de drie opdrachten in de Conference League, maar Club Brugge verkeert onder Ronny Deila duidelijk al in bloedvorm. Kijken of deze eerste grote test ook een zege oplevert. In de Europa League speelt Union SG in het Lotto Park tegen het Zwitserse Lugano. Het is uitkijken hoe de troepen van Alexander Blessin zich weten te herstellen na de 4-0-pandoering die het afgelopen weekend van KV Mechelen keek. Een bijzondere match voor de Duitser die voor het eerst Europees coacht...