Hoefkens weet dat zijn toekomst afhangt van resultaten, maar... "Ik ben hier voor de lange termijn"

Carl Hoefkens moet drie punten pakken tegen KV Kortrijk, dat zelf helemaal onderaan bengelt met 0 op 12. Alhoewel Standard maar één punt meer heeft, mag er niet meer met punten gemorst worden. Hoefkens weet ook dat het potje al op het punt staat over te koken...

Al zal hij dan wel zijn offensief probleem moeten oplossen. Standard wist nog maar één keer te scoren en creëert amper kansen. "Offensief moeten we meer onbevangen zijn. Niet te veel nadenken of schrik hebben om een bal kwijt te spelen", aldus Hoefkens bij Het Nieuwsblad.

"Onze start was moeilijk, maar dat mag niets veranderen aan de manier waarop we willen voetballen. Daar hebben we deze week op gehamerd. Als speler van Standard moet je kunnen omgaan met de druk en de hoge eisen van het publiek en de buitenwereld."

Die druk is er, ook al op de coach. Een nederlaag tegen Kortrijk kan al het einde betekenen van zijn avontuur aan de Maas. "Daar denk ik niet aan. Nooit. Als je zo begint te denken, dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker. Ik eis van mezelf hetzelfde als van mijn spelers: geen schrik hebben en elke dag het beste van jezelf geven. Ik ben naar hier gekomen voor de lange termijn, maar ik besef ook dat resultaten belangrijk zijn en dat die voorlopig tegenvallen."