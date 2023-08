Supporters van Club Brugge onder de indruk: "Nog nooit meegemaakt"

Club Brugge speelde donderdagavond in Osasuna. De meegereisde supporters waren danig onder de indruk.

Op de Facebookpagina van Blue Army schrijft Bram Desimpelaere over de ervaring in het stadion van Osasuna donderdagavond.

“'Osasuna nunca se rinde' wat zoveel betekent als 'Osasuna geeft nooit op' is de leuze die eigenlijk perfect aansluit bij de onze: 'No Sweat No Glory'. Dit was zowel op het veld als in de tribunes te merken en zoals de slagzin zegt, we zullen er pas na onze match in Jan Breydel klaar mee zijn. Het is als het ware een kopie van ons Club DNA maar dan het Spaanse”, klinkt het.

De supporters van de thuisploeg maakten een stevige indruk. “De supporters van Osasuna hebben ons 90 minuten lang verblufd met hun gezangen, zo hard dat zelfs onze 'We are Bruges' na de match vervangen werd door een wave (tot teleurstelling van de meegereisde fans). Nog nooit maakte ik zo'n support mee van de tegenstander. Niet in België, niet in het buitenland.”

En dat met ‘amper’ 23.000 supporters. Ook het stadion, dat enkele jaren geleden werd gerenoveerd, heeft zijn invloed op de beleving. “Het stadion was naar mijn mening perfect voor sfeerbeleving: steil (zo zit iedereen dichter bij veld), compact, helemaal rond, staanplaatsen gecombineerd met zitplaatsen en overdekt. Al het lawaai naar binnen dus.”