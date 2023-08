Antwerp verwacht zich aan zwaar duel in Athene en waarschuwt: "Dat kunnen we niet"

Antwerp trekt woensdag met een 1-0 voorsprong naar Athene om kwalificatie voor de Champions League-groepsfase af te dwingen.

Een Europese verplaatsing naar Griekenland, dan is het woord 'heksenketel' nooit ver weg. "Het stadion zal hen wel naar de overwinning willen schreeuwen volgende week", verwacht Vincent Janssen. "Gelukkig staan we al 1-0 voor en starten we opnieuw met 11 tegen 11. Al zal geenenkele wedstrijd in de Champions League makkelijk zijn."

Geen 90 minuten verdedigen

Zijn landgenoot en trainer Mark Van Bommel heeft Europees al wel wat watertjes doorzwommen als speler en ook als trainer heeft hij twee campagnes gehad. "De details zullen het bepalen daar", denkt Van Bommel.

Antwerp zal alleszins niet een hele wedstrijd verdedigen om de krappe voorsprong te verdedigen als we Van Bommel moeten geloven. "Dat kunnen we niet", oordeelt hij. "We hebben nog altijd onze eigen manier van voetballen. Op de counter blijven wachten is niet voor ons", stelt hij de fans gerust.

Miserie op de backs, optie erbij in het centrum

Het wordt uitkijken naar hoe Van Bommel zijn defensie zal opstellen in Athene. Met de transfer van Avila en de rode kaart van Bataille zit Antwerp krap wat betreft backs. Wellicht zal de in de heenwedstrijd invallende Vines op linksachter moeten spelen en De Laet op rechts.

Coulibaly lijkt na zijn uitstekende debuut een vaste pion te zullen worden. "Hij had nog geen 90 minuten gespeeld bij ons of bij Dortmund en kon zelfs scoren. Het is een prachtig voorbeeld van als het team het goed doet, dat de speler er ook van kan profiteren. Dat zag je bij Vermeeren vorig jaar ook", besluit de Nederlandse oefenmeester.