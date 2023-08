Johan Boskamp heeft een duidelijke mening over de transfer van Jérémy Doku naar Manchester City

De toptransfer van Jérémy Doku werd deze week officieel bekend gemaakt. Jan Boskamp denkt het de goede keuze is voor hem.

Anderlecht verkocht Jérémy Doku in oktober 2020 voor zo'n 26 miljoen euro aan het Franse Stade Rennes. Bijna drie jaar later legde Manchester City daar deze week meer dan het dubbelde voor neer en betaalde 65 miljoen euro.

Johan Boskamp vindt het zowel voor City als Doku een goede transfer. "Geweldige zet van City. Spelers als Doku worden steeds zeldzamer in het moderne voetbal. Jongens die in één flits hun man kunnen passeren. Doku is nog zo’nstraatvoetballer pur sang", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Boskamp verwacht nu wel niet dat Doku al meteen in de basis zal staan bij Manchester City, maar eerder een rol als invaller zal krijgen. "Als invaller kan hij het verschil maken met zijn acties", stelt Boskamp nog.