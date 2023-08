Riemer heeft het over "perfecte antwoord" en mogelijk vertrek van basisspeler: "We zijn nog niet klaar"

Anderlecht staat voor even op kop, wel omdat de rest van de topploegen niet speelden dit weekend. Maar het zal Brian Riemer allemaal worst wezen. 12 op 12 en een ploeg met vertrouwen die nog kan groeien: "We zijn nog aan het bouwen, nu winnen is 'massive' voor ons."

Het was allemaal niet perfect tegen Charleroi, verre van zelfs, maar dat besefte Riemer ook. "Het was absoluut geen mooie wedstrijd vandaag, maar die moet je ook weten te winnen. In het verleden is dit team beschuldigd van onvolwassen te zijn. Vandaag hebben ze het beste antwoord daarop gegeven. Dit is wat nodig is. En als we onze kansen hadden afgemaakt, was het veel makkelijker geweest."

Eén van die kansen werd de nek omgewrongen door Francis Amuzu, maar hij maakte dat even later goed met een fantastische kopbal. De winger kan evenwel nog vertrekken. "We willen de kern nog wat afslanken", zei Riemer, die momenteel 32 A-kernspelers heeft.

Francis heeft snelheid en dat ontbreken we een beetje

"We gaan waarschijnlijk ook nog een speler inbrengen om Hannes (Delcroix) te vervangen, want we moeten ons afvragen of we daar genoeg opties hebben. Er gaan nog spelers vertrekken, maar momenteel is Francis hier nog. Hij heeft snelheid en dat ontbreken we een beetje. Of we een vervanger halen als hij vertrekt? Dat kan... We zijn nog niet klaar."

Dat zijn team beter zal worden, daar is Riemer wel van overtuigd. "We zijn nog aan het mixen. We zijn dit team nog aan het samenstellen. Er zijn heel wat nieuwe jongens laat bijgekomen. Dat we nu matchen winnen, is enorm voor ons in deze fase."