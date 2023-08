Schandalig: journalist weigert excuses aan te bieden na racistische uitspraak aan adres Lukaku

Romelu Lukaku staat dicht bij een overgang naar AS Roma. In een live-uitzending ging een Italiaans journalist volledig uit bocht over de Belgische spits.

Want Luigi Furini (69) vond het voor Telelombardia nodig om Lukaku "een kleine neger" te noemen. Uiteraars werd de journalist, die zijn excuses weigerde aan te bieden, meteen uit de studio gezet voor zijn uitspraak. “Je maakt geen grapjes over woorden met een racistische achtergrond, ongeacht de etymologie. Wij accepteren dit soort fouten niet. En een late verontschuldiging volstaat niet. Het spijt me dat een collega als Furini zo’n ernstige fout heeft gemaakt. Onmiddelijke maatregelen zijn onvermijdelijk”, aldus regisseur Fabio Ravezzani in een tweet. Het is niet de eerste keer dat Lukaku racistisch bejegend wordt in Italië. Ook vorig seizoen vonden Juventus-supporters het nodig om enkele ongepaste uitspraken te doen richting Lukaku.