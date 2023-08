'Club Brugge en Anderlecht willen jeugdkeeper van Manchester City binnenhalen'

Anderlecht en Club Brugge zouden interesse tonen in de Nederlander Mikki van Sas (19). Hij stond onder contract bij Manchester City, maar verlengde daar zijn contract niet.

Van Sas trok in 2020 van Utrecht naar Manchester City en speelde daar de voorbij jaren in de jeugdploegen van de Citizens. In het eerste elftal geraakte hij nog niet, maar speelde wel veel voor het U21-team van City. Hij speelde 30 matchen en hield daarin 11 keer de nul en slikte 29 tegendoelpunten.

De Nederlander weigerde echter een contractverlenging te tekenen bij City en kan nu dus transfervrij naar een andere club trekken. Volgens City Xtra tonen zowel Anderlecht als Club Brugge interesse om Van Sas aan te trekken.

Anderlecht haalde deze zomer al de Fransman Maxime Dupé en heeft met Colin Coosemans en Timon Vanhoutte nog twee extra doelmannen. Bij Club Brugge hebben ze wel al enkele doelmannen met Simon Mignolet, de gehuurde Nordin Jackers, de geblesseerde Josef Bursik en Club NXT-keeper Nick Shinton. De interesse van Club zou dus vreemder dan die van Anderlecht.