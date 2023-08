Reactie Dé uitblinker van het Anderlechtse seizoen tot nu toe: "Voor de fans wil ik alles doen, dat is het minste"

Wie had gedacht dat we in augustus zouden mogen schrijven dat Théo Leoni zowat de beste speler bij Anderlecht is? De middenvelder was tegen Charleroi beslissend met een goal en een pre-assist.

Maar 't is niet enkel zijn statistieken die indruk maken. Hij had trouwens nog een assist erbij kunnen hebben als Amuzu die wenkende kans niet de nek omgewrongen had. Maar Leoni is de man op het middenveld die de weg wijst aan zijn ploegmaats. Niet Diawara of Rits zit constant bij te sturen, ook Flips niet. Het is de 23-jarige die overgeheveld werd van de beloften die de rol van leider op zich neemt. "Weet je, dit blazoen, deze club, heeft me alles gegegeven. Het minste wat ik kan doen is me 100 procent geven. Ik laat alles op dat veld", vertelde hij zelf. Dat hij zijn eerste goal voor de A-ploeg maakte, werd een emotioneel moment. "Het was magisch, fenomenaal voor mezelf, mijn familie en mijn entourage. Voor al de opofferingen die ik en anderen ervoor doen", aldus de publiekslieveling die luid werd toegejuicht. "Puur plezier", bedankte hij de fans. "Ik wil alles voor hen doen om hen te bedanken."