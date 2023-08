Antwerp heeft al nieuwe coach voor U23 te pakken en het is geen verrassing dat het een icoon wordt

Gisteren werd bekend dat Gil Swerts de nieuwe nationale beloftencoach wordt. Een kleine verrassing toch, want zijn naam werd eerder niet genoemd. Antwerp moest zijn beloftenploeg dan weer op orde krijgen, maar vond de oplossing in eigen huis.

Faris Haroun wordt de nieuwe beloftencoach. De middenvelder en icoon van The Great Old hing eind vorig seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak en kreeg een ondersteunende rol bij de U18 en de beloften van Antwerp.

Nu krijgt hij dus meer verantwoordelijkheden en zal daarin bijgestaan worden door Maxime Biset, eveneens een oud-speler van Antwerp.

Voor Swerts was de beslissing van de Belgische voetbalbond trouwens ook een verrassing. “Ik zag het echt niet aankomen”, zegt hij in GvA. “Ik was druk bezig met de voorbereiding op het komende seizoen met de Young Reds tot ik donderdag de vraag kreeg of ik niet even naar de bond wilde komen voor een gesprek."

"Ik wist niet waarom, maar na mijn werk bij Antwerp ben ik vrijdagmiddag naar Tubeke gereden. Daar volgde een positief gesprek en kreeg ik het voorstel of ik T1 wilde worden van de nationale U21.”