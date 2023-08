Antwerp en AEK Athene kijken elkaar woensdagavond in de ogen. Een plek in de groepsfase staat op het spel. Matias Jesus Almeyda, coach van AEK Athene, plaatst Antwerp in de favorietenrol.

"We zijn op dit moment in het nadeel, tegen een team waarvan het grootste wapen snelheid in de tegenaanval is", beseft hun coach Almeyda. AEK Athene moet namelijk een 1-0 achterstand proberen goed te maken tegen Antwerp.

"We kunnen dus niet wanhopig op zoek gaan naar een doelpunt en hierbij onze organisatie op het veld verliezen. We moeten op dezelfde weg van ons seizoensbegin doorgaan", aldus Matias Jesus Almeyda.

"We zullen een heel sterke wedstrijd moeten spelen als we Antwerp willen verslaan. Onze opdracht is niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk. We krijgen te maken met een geweldig team en geduld zal nodig zijn, denk ik. We zullen de steun van ons publiek voelen en ik geloof dat we een mooi spektakel zullen zien", sluit Matias Jesus Almeyda af.