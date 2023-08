KAA Gent mist belangrijke pion opnieuw in Europa door transferitis maar in positieve zin wel primeur voor sterke man

Transferitis wil al eens een rol spelen in het voetbal en dat is nu ook het geval bij KAA Gent. Het zal het deze week in Europa opnieuw stellen zonder Alessio Castro-Montes.

Alessio Castro-Montes aast op een transfer. Het buitenland is zijn droom, maar vooral een overstap naar Union zit in de pijplijn. In elk geval zullen de Buffalo's op hem geen beroep kunnen doen in de terugwedstrijd bij APOEL Nicosia. Castro-Montes is niet mee gereisd naar Cyprus, met het oog op de afhandeling van zijn transfer.

Hein Vanhaezebrouck is het ongetwijfeld al gewend om met deze situatie om te gaan: ook in de vorige wedstrijd in Europees verband én in de competitie was Castro-Montes er niet bij. Wél aanwezig in Cyprus: de nieuwe sterke man Sam Baro.

Baro een eerste keer mee

Het Nieuwsblad meldt dat de eigenaar samen met Michel Louwagie en Ivan De Witte het vliegtuig naar Cyprus zal nemen. Bij de vorige Europese verplaatsingen was Baro er nog niet bij. Een eventuele kwalificatie voor de Conference League wil hij niet missen. Gent verdedigt tegen APOEL de 2-0-overwinning uit de heenmatch.