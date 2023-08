🎥 OFFICIEEL Zo reageert Jesper Fredberg op vertrek van Murillo

RSCA en Olympique de Marseille hebben een akkoord bereikt over de definitieve overgang van Michael Amir Murillo. De Panemese vleugelverdediger verlaat RSCA na 3,5 jaar en tekent een contract van 3 seizoenen bij de Franse club.

Amir maakte in januari 2020 de overstap van het Amerikaanse New York Red Bulls. De Panamees veroverde vrijwel meteen een vaste plek in het basiselftal op de rechtsachter. Hij speelde maar liefst 134 wedstrijden voor paars-wit en scoorde daarin 14 goals en 17 assists. Amir is ook een ervaren Panemees international met 65 wedstrijden op de teller.

CEO Sports Jesper Fredberg: “We willen Amir bedanken voor zijn verdiensten van de afgelopen jaren. Het leek voor alle partijen het geschikte moment voor een overstap. We zijn dus tevreden dat we een oplossing hebben gevonden die alle partijen ten goede komt. We wensen Amir veel succes in Marseille.”

Amir Murillo: “Ik ben de club en de fans erg dankbaar voor de steun die ze mij in de voorbije jaren hebben gegeven. Bedankt om er te zijn in de goede en minder goede tijden. Ik wens iedereen bij RSC Anderlecht het allerbeste toe voor de toekomst.”