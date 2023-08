RSC Anderlecht neemt drastische beslissing voor grasmat Lotto Park

De grasmat van het Lotto Park ligt er al een tijdje niet goed bij. De club wil er alles aan doen om het het veld zo optimaal mogelijk te krijgen.

RSC Anderlecht is op de sukkel met de grasmat in het Lotto Park. Er werd nieuw gras ingezaaid, nadat er een ziekte was. Dat vraagt de nodige tijd om te groeien. Daarom neemt paarswit ook een drastische beslissing.

De wedstrijd tussen RSCA Futures en Jong Genk, die oorspronkelijk gepland stond op vrijdag om 20u in het Lotto Park, zal in Geel gespeeld worden. De locatie van de wedstrijd is het Leunenstadion, waar Jong Genk hun thuiswedstrijden speelt. De datum en het tijdstip van de aftrap blijven ongewijzigd.

Deze beslissing werd genomen om de grasmat in het Lotto Park optimaal te laten herstellen met het oog op de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal. Het Koning Boudewijnstadion is momenteel niet beschikbaar voor onze RSCA Futures.

Tickets voor deze wedstrijd worden automatisch terugbetaald. Op vraag van de lokale autoriteiten worden er voor deze wedstrijd geen tickets verkocht in het uitvak voor Anderlecht-supporters.