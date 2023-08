Groot talent kiest niet voor Club Brugge maar voor andere Pro League-club

Club Brugge lijkt naast een nieuwe transfer te grijpen. Ze leken lang goed op weg om een jonge aanvaller aan te trekken, maar die trekt nu toch naar een andere Belgische club.

Het gaat hier om Norman Bassette. De 18-jarige spits ontplofte vorig seizoen bij het reserveteam in Stade Malherbe de Caen, scoorde twaalf doelpunten in veertien wedstrijden en speelde zijn eerste minuten bij het eerste elftal, in de Ligue 2.

Hoewel Brugge over een vrijwel ongeëvenaarde aantrekkingskracht beschikt, is het duidelijk dat Bassette de avances van de club zou hebben afgewezen. Sacha Tavolieri kondigt al enkele dagen aan dat KV Mechelen de Brugse operaties zou hebben kortgesloten en een akkoord met Caen zou naderen.

Het nieuws lijkt nu ook bevestigd te worden. Bassette ondergaat momenteel medische tests en zou binnen enkele uren een speler van Malinwa moeten zijn. Hij zou bij de club komen op uitleenbasis, met een optie tot koop.