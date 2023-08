Club Brugge vindt oplossing voor overbodige pion: 'Yaremchuk gaat voor voormalig Champions League-finalist voetballen'

Roman Yaremchuk gaat Club Brugge door een achterdeur verlaten. De aanvaller vertoeft momenteel in Spanje om zijn transfer af te ronden.

Het Laatste Nieuws weet dat Club Brugge en Valencia CF een akkoord hebben over de transfer van Roman Yaremchuk. Het gaat om een uitleenbeurt.

De Oekraïense aanvaller vertoeft momenteel in Spanje om de medische proeven af te leggen. Normaliter tekent hij morgen een contract bij de Spanjaarden.

Grote naam, maar...

Valencia is dan wel nog steeds een grote naam, maar de club is in niets meer te vergelijken met het succeselftal dat rond de eeuwwisseling twee Champions League-finales mocht spelen.