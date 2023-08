📷 'Mike Trésor hakt knoop door over zomers vertrek bij KRC Genk'

Mike Trésor leek op weg naar het Engelse Burnley. Dat bevestigde Head of Football Dimitri De Condé woensdag al aan verschillende kranten.

De speler had al eerder een akkoord bereikt met de ploeg van Vincent Kompany en ook KRC Genk en Burnley leken een akkoord te bereiken. Er zou met de deal een transfersom van 18 miljoen euro gemoeid zijn.

Mogelijk ging dat via een huurdeal met een verplichte aankoopoptie. Transferjournalist Sacha Tavolieri laat echter weten dat Trésor zelf twijfelt aan zijn transfer.

Volgens Het Laatste Nieuws is de deal zelfs helemaal afgesprongen. De assistkoning van de Jupiler Pro League zou zelf beslist hebben dat hij niet naar Burnley trekt, zo schrijft de krant.

❌🟣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mike Tresor’s deal to #BurnleyFC currently OFF !

🇧🇪 Despite the agreement between clubs valued at 18M€, player’s mind changed and the Belgian midfielder’s now hesitating… 🤔

⏳ Wait&See. #mercato #twitterclarets https://t.co/KyYJhOgyXd pic.twitter.com/KyLN8bdHnu