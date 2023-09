Carl Hoefkens luidt de alarmbel en duidt héél duidelijk aan wat Standard nodig heeft

Carl Hoefkens begon met Standard dramatisch aan het nieuwe seizoen. De Luikenaars kamperen met amper twee punten uit vijf wedstrijden in de onderste regionen van het klassement. Moet de coach zich nu al zorgen maken voor een nieuw ontslag?

Het antwoord is duidelijk: nee. Ook de bestuurskamer op Sclessin beseft dat Carl Hoefkens moet roeien met de riemen die hij heeft. En op dit moment zijn dat er héél weinig.

“Het is duidelijk dat we métier en ervaring missen”, trekt de coach in La Dernière Heure aan de alarmbel. “We hebben spelers nodig die voor evenwicht in de groep zorgen. Maar ze moeten onmiddellijk inzetbaar zijn én de Belgische competitie eigenlijk al kennen.”

Bovendien zijn zo’n pionnen niet meteen de goedkoopste profielen op de markt. “De club werkt hard om die spelers te vinden”, lijkt ook Hoefkens de moed stilaan te verliezen. “We zullen de situatie opnieuw bekijken als de transfermarkt gesloten is.”