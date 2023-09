Nieuwkomer Anderlecht geblesseerd, zorgen om aanvaller: "Hij is geen 90 minuten-speler"

Brian Riemer kan de eerste coach zijn sinds 2016-2017 die Anderlecht naar vijf opeenvolgende zeges leidt. Daarvoor moeten ze wel voorbij Genk, dat net 147 minuten voetbal in de benen heeft: "Ze zullen wel opdagen", aldus Brian Riemer.

Riemer houdt zich vooral bezig met zijn eigen ploeg en daar heeft hij al werk genoeg mee. Naast het tactische moet hij soms ook medische beslissingen nemen. "Louis Patris is er zondag niet bij. Hij heeft zijn hand gebroken en als hij daar nog een tik op krijgt, moet hij misschien geopereerd worden. Louis was er niet blij mee, maar het was mijn beslissing", verklaarde Riemer zijn afwezigheid van vorige week.

Dan is er nog Benito Raman, die bij de rust moest vervangen worden tegen Charleroi. "We moesten hem al twee keer snel vervangen", knikte Riemer. "We hebben er met hem over gesproken en hij is bij de medische staf ten rade gegaan. Er scheelt iets met zijn recovery. Maar Benito is nooit een 90 minuten-speler geweest. Maar hij werkt wel heel hard elke dag."

Intussen wordt er dus ook zwaar tactisch werk verricht op Neerpede. Vooral op het middenveld is er nog werk aan de automatismen. "Op het middenveld is dat het moeilijkste. Die jongens hebben ook nog nooit met elkaar gespeeld, maar ik zie progressie. Ik vergelijk het met een huwelijk, waar ook lang moet aan gewerkt worden voor je elkaar goed begrijpt."