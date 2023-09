OFFICIEEL Club Brugge stuurt speler door naar Duitse eersteklasser

Na het eerdere vertrek van Roman Yaremchuk werd er vandaag bij Club Brugge nog een transfer officieel afgerond. Zo zal blauw-zwart een van zijn Club NXT-talenten kwijtspelen.

Het gaat om Jonathan Foss. De jonge Deen zal voor één seizoen verhuurd worden aan Borussia Mönchengladbach. Dat maakte de club zelf bekend via zijn officiële kanalen.

Een opvallende deal wel. Foss werd namelijk afgelopen zomer naar Brugge gehaald voor zo'n 500.000 euro, maar speelde haast niet. Hij kwam over van de Noorse club Odense.

De centrale verdediger kende niet zijn beste seizoen bij Club NXT. Hij kwam slechts twee keer in actie voor de beloftenploeg van blauw-zwart. In totaal stond hij zelfs maar 53 minuten op het veld. Nu hoopt hij op meer geluk in de Bundesliga.