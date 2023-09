Peter Vandenbempt duidt de fouten van Carl Hoefkens aan en denkt toch aan ontslag

Carl Hoefkens begon met heel veel enthousiasme bij Standard. Ondertussen is de situatie totaal anders dan ingeschat werd.

Aan de boorden van de Maas is het crisis bij Standard. De club denkt niet aan een ontslag van trainer Carl Hoefkens na de desastreuze start, zo klinkt het overal, maar zonder versterking en met nog extra veel vertrekkers lijkt de opdracht onmogelijk.

Een nieuwe job die de ex-trainer van Club Brugge totaal verkeerd heeft ingeschat. “Na een intens jaar had Deila haar goed kunnen inschatten en hij zette slim een punt achter de relatie, maar Carl Hoefkens liet zich als een verliefde puber verleiden door the lady in red, zoals hij haar noemde”, zegt Peter Vandenbempt aan Het Nieuwsblad. “Twee maanden later rijst de vraag: wat heeft ze hem bij hun eerste ontmoetingen zoal verteld en wat blijft er nog van over?”

Hoefkens werd een bedrag van 10 tot 12 miljoen euro beloofd om transfers te doen, maar dat geld kwam er niet. Integendeel zelfs. Er vertrokken extra veel spelers, met nu ook nog eens kapitein Aron Donnum. Al maakte Hoefkens volgens Vandenbempt nog fouten.

“Het was ook al geen goed idee om helemaal alleen in Luik aan te komen, dan geraak je wanneer het moeizaam loopt gauw geïsoleerd. Iedereen ziet dat dit Standard al tevreden mag zijn met een veilige plek in PO2, maar toch ligt Hoefkens al onder vuur”, gaat hij verder.

Of is een ontslag toch aan de orde in de bestuurskamers? “De staf heeft problemen met zijn 'koppigheid' en 'stemmingswisselingen', TD Fergal Harkin is al moeten tussenkomen om de taakverdeling duidelijk af te lijnen enzovoort. Bepaald ondankbare omstandigheden voor Hoefkens om zijn werk goed te doen. Na RWDM volgt een interlandbreak, de favoriete periode voor onze clubs om van trainer te wisselen. Carl Hoefkens weet wat hem te doen staat.”