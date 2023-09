Riemer heel duidelijk over wat er vandaag nog gaat gebeuren bij Anderlecht: "Kans dat hij vertrekt is fiftyfifty"

Anderlecht heeft nog een paar spelers waar vandaag voor middernacht nog een bod op kan komen. Al zullen het wel aanbiedingen moeten zijn die hoog genoeg zijn, want paars-wit is in principe niet van plan sleutelspelers te verkopen.

Daar is wel één uitzondering op: Francis Amuzu. Zoals we eerder deze week al schreven zijn er vorig jaar afspraken gemaakt, maar Anderlecht laat hem niet vertrekken onder de prijs die ze verwachten. "We gaan hem niet blokkeren", bevestigde Brian Riemer. "Er is een goed contact tussen ons, Francis en zijn entourage."

"De kans dat hij vandaag nog vertrekt is fiftyfifty. Of we nog een vervanger gaan aantrekken? We willen de kern altijd versterken. We hebben wel het voordeel dat we nog tot 6 september hebben om te reageren. Of ik dat eerlijk vind? Helemaal niet, het zou allemaal op dezelfde dag moeten eindigen, maar nu kunnen we er ons voordeel mee doen."

Debast vertrekt normaal gezien niet

Over Zeno Debast kon Riemer wel vrij formeel zijn. Behalve als PSV of Stuttgart straks met een niet te weigeren bod op tafel komt, blijft hij gewoon waar hij is. "Wij hebben de controle. Onze mercato ging tot nu toe hoe we wilden. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat er niets gebeurt, maar we zijn niet van plan een sleutelspeler te verkopen. Behalve als daar ineens een bod van tientallen miljoenen komt."

Wie waarschijnlijk ook niet meer vertrekt: Kristian Arnstad. Al heeft de jonge Noor niet echt uitzicht op veel minuten. "Hij heeft eigenlijk geen slechte seizoensstart, maar hij heeft tijd nodig. Kijk naar Marco Kana, dat is een mooi verhaal voor de club. Hij is een jonge speler die snel opkwam, maar daarna veel blessures had. Nu heeft hij nood aan minuten en kan hij volgend seizoen sterker terugkomen."