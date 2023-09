Dit vindt Marc Brys erg knap: "Ze waren aanvankelijk enorm negatief"

Opgelucht ademhalen voor Marc Brys. Tegen KV Kortrijk pakte OHL gisterenavond haar eerste (thuis)overwinning van het seizoen. De hoofdcoach moest nog iets kwijt over de supporters van zijn club.

Want de fans van OHL waren van plan het stadion pas 5 minuten na de aftrap te betreden, maar kwamen daarop terug. “De fans waren aanvankelijk enorm negatief, maar hebben dan beseft dat ze de ploeg moesten ondersteunen. Ze zijn vol achter onze ploeg gaan staan en dat vind ik knap.”

Brys vindt dat er onnodig veel druk is gezet. “Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten, en uiteraard willen de fans Brys buiten als hij twee op vijftien pakt. Dat is niet onlogisch. Maar ik hoop wel dat we ze nu weer achter ons hebben. Ik vind dat er onnodige druk is gezet, maar soit, iedereen heeft dat recht. Het heeft ons alleen maar gemotiveerd.”

Over de wedstrijd zelf was de Antwerpenaar over het algemeen te spreken. “We hebben controle gehad van minuut één tot negentig, hebben wederom gescoord vanuit een stilstaande fase en hebben weinig weggegeven. Veel positieve dingen om te onthouden dus, en dan was er nog Joël Schingtienne, die meteen scoorde bij zijn debuut.”